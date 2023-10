Oktober valt dit jaar natter uit dan gemiddeld. Volgens Weeronline is er sinds het begin van de maand ruim 120 millimeter regen gevallen, terwijl 83 millimeter gemiddeld is voor de oktobermaand. Bovendien is de verwachting dat er tot en met dinsdag nog 30 millimeter regen zal vallen, mede dankzij het natte weekend in het vooruitzicht.