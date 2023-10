Met een investering van 145 miljoen euro moet het openbaar vervoer in de regio’s Den Haag en Rotterdam de komende jaren op peil blijven. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag, waarin de 21 gemeenten in het gebied samenwerken, stelt dat bedrag uit eigen middelen beschikbaar aan de regionale vervoerders HTM, RET en EBS. Formeel moet het bestuur dat besluit nog wel bekrachtigen, iets wat later dit jaar op de planning staat.