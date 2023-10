Winkelketen Blokker maakt geen verlies meer, zegt topman Michiel Witteveen van moederbedrijf Mirage Group Retail tegen RTL Z. Het bedrijf nam in 2019 de toen verlieslatende keten over van de familie Blokker. „Wij kijken vooral naar de operationele resultaten, dat is voor Blokker dit jaar nul.”