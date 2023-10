Het 15-jarige meisje dat eerder deze maand werd veroordeeld voor het doodsteken van een 39-jarige snackbareigenaar in Den Haag gaat in hoger beroep. Dat bevestigt slachtofferadvocaat Sébas Diekstra van de nabestaanden nadat Omroep West had gemeld dat de advocaat van het meisje de nieuwe zaak aanhangig heeft gemaakt.