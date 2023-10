Verliezen op Europese beurzen lopen terug na rentepauze ECB

Beleggers lijken positief over de eerste rentepauze in lange tijd van de Europese Centrale Bank (ECB). Na het verschijnen van het rentebesluit op donderdagmiddag veerden de graadmeters op en liepen de verliezen op de koersenborden duidelijk terug. Er bleef niettemin sprake van koersverliezen, want behalve het ECB-besluit hadden beleggers ook nog heel veel bedrijfsresultaten om te verwerken. Was- en levensmiddelenconcern Unilever was een grote verliezer, terwijl chipfonds Besi juist flink aan waarde won.