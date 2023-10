De Europese Centrale Bank (ECB) heeft donderdag de rente in de eurozone onveranderd gelaten op 4 procent, op het hoogste niveau ooit. De centrale bank houdt daarmee voor het eerst een rentepauze na een recordreeks van verhogingen. Een renteverlaging lijkt er voorlopig nog niet in te zitten, want op de persconferentie na het besluit zei ECB-president Christine Lagarde dat elk gesprek daarover voorbarig is.