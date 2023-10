VVD-Kamerlid Ulysse Ellian dient donderdag een initiatiefwet in die de communicatiemogelijkheden van gedetineerden in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught met de buitenwereld inperkt. Dat is volgens Ellian „essentieel” om de maatschappij te beschermen. Ook wordt op deze manier voortgezet crimineel handelen tijdens detentie zo veel mogelijk voorkomen, schrijft hij in een toelichting op de wet.