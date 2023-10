CU, CDA, SGP en BBB willen verbod op plan ‘zelfmoordexperiment’

De ChristenUnie, het CDA, de SGP en de BBB willen een verbod op het plan van Coöperatie Laatste Wil (CLW) om mensen zelfdodingsmiddelen te verstrekken. De partijen dienen daartoe woensdagavond in een Kamerdebat een motie in. „Verbied het zelfmoordexperiment van coöperatie Laatste Wil, want dat is geen proeftuin, maar een levensgevaarlijk experiment”, zegt CU-fractievoorzitter Mirjam Bikker. Ze willen dat dit experiment zo snel mogelijk wordt verboden, als het moet via spoedwetgeving.