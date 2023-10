Rechters: hopelijk voor einde jaar uitspraak over derdelanders

Het is nog niet bekend wanneer de Raad van State uitspraak doet over de bescherming van de zogeheten derdelanders uit Oekraïne. „Wij hopen, maar dan formuleer ik het expres zo, voor het einde van het jaar uitspraak te kunnen doen, maar dat is bepaald geen duidelijke verwachting. Er zijn een hoop dingen die moeten worden bezien en waarover moet worden nagedacht, en ik kan dat dus niet beloven, maar wij hopen dat”, zei de voorzittend rechter maandag aan het einde van een zitting.