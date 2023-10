Bestaanszekerheid staat prominent in alle verkiezingsprogramma’s. Sommige partijen presenteren onder dit kopje óók maatregelen voor mensen met een modaal inkomen of hoger. Te duur en niet nodig, waarschuwt hoogleraar economie Koen Caminada. Hij wijst op het prijskaartje van een hoger bestaansminimum: „Dat zullen anderen moeten opbrengen. In de praktijk zijn dat de middengroepen.”