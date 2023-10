Hoe Dennis en Lineke worstelen om rond te komen

Ze let scherp op prijzen, op vakantie gaat ze niet. Een 58-jarige Drentse vrouw, die anoniem wil blijven, leeft van een uitkering en zit krap bij kas.

„Ik was 33 jaar actief als administratief medewerker. Zo’n zes jaar geleden viel ik met mijn fiets. Sindsdien kan ik mijn rechterarm beperkt bewegen. Het hersteltraject heeft veel met me gedaan. Ook omdat eerst de verkeerde diagnose was gesteld.

Ik ben afgekeurd en ontvang een WIA-uitkering. Die is met een toeslag aangevuld tot het sociaal minimum. Ik ben gescheiden en woon in een rijtjeswoning in een stad in Drenthe. Mijn twee kinderen zijn het huis al uit. Van zo’n 50 euro per week moet ik zien te leven. Dat geld gaat op aan eten, drinken en kleding. Ik heb een potje voor geld dat ik in de toekomst wil gebruiken voor het vervangen van kozijnen.