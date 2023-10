Verdachte dood psychiater was voorlopig vrij in andere zaak

De 24-jarige man die wordt gezocht voor betrokkenheid bij de gewelddadige dood van de Rotterdamse psychiater Jean van Griensven, is een bekende van politie en justitie. Tegen hem loopt al langer een rechtszaak waarin hij wordt verdacht van drie andere misdrijven: bedreiging, (poging tot zware) mishandeling en diefstal van een rijbewijs. De rechtbank had hem in juli onder voorwaarden vrijgelaten, bevestigt zijn advocaat Errol Jobse.