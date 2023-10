Bestuurders in Friesland vragen woonminister Hugo de Jonge zich aan de afspraken te houden rond het bouwen van woningen in dorpen. In april kregen ze de toezegging dat ook aanvragen voor kleinere bouwprojecten in aanmerking komen voor financiële steun, maar uit overleg concluderen de provincie en Friese gemeenten dat die belofte niet lijkt te worden nagekomen.