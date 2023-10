Boze Zuid-Afrikanen demonstreren vrijdag bij het bezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan museum Slave Lodge in Kaapstad. De groep vraagt aandacht voor de rol van Nederland in het slavernijverleden van Zuid-Afrika. De sfeer was aanvankelijk gemoedelijk, maar sloeg gaandeweg om. Ruim honderd demonstranten uiten hun woede voor de deuren van het slavernijmuseum.