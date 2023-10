Kamer steunt verbod op uitzetting weeskinderen uit ouderlijk huis

Als het aan de Tweede Kamer ligt kunnen weeskinderen van 18 jaar en ouder niet meer (meteen) uit hun huurwoning gezet worden na het overlijden van hun ouder(s). Zij moeten het recht krijgen om nog een bepaalde tijd - bijvoorbeeld 2 jaar - in de woning te blijven wonen. Deze bescherming moet niet alleen gelden voor huurwoningen in de sociale maar ook in de vrije sector. Een motie daartoe van de ChristenUnie kreeg al steun van alle fracties die bij een Kamerdebat aanwezig waren.