In Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg heeft de PvdA vragen gesteld over wat de verkoop van Arriva betekent voor het vervoer in de provincie. In Noord-Brabant en Limburg diende de SP de vragen mede in. De PVV stelde vragen in Groningen. De partijen maken zich zorgen over de kwaliteit van het bus- en treinvervoer door Arriva als het wordt overgenomen door de Amerikaanse investeerder I Squared Capital.