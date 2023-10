Het aantal veebedrijven met (vermoedelijk) blauwtong onder de dieren is opgelopen tot meer dan 2250. Bij bijna 1490 bedrijven staat de besmetting vast, bij zo’n 770 bedrijven is er een ernstig vermoeden dat de ziekte is uitgebroken, blijkt uit een dagelijkse update van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).