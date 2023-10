In de Provinciale Staten van Groningen is zeer brede steun voor het voornemen van de Groningse overheden om via de rechter duidelijkheid te vragen over het regeringsbesluit om de gaswinning bij extreme kou te kunnen hervatten. Ook Statenleden zijn het er niet mee eens dat staatssecretaris Hans Vijlbrief van Mijnbouw hun standpunten hierover niet heeft meegenomen in het zogeheten vaststellingsbesluit.