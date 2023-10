De Tweede Kamer worstelt nog met een belastingvoordeel voor werkende ouders dat op termijn komt te vervallen. Partijen zijn het erover eens dat de korting niet zomaar per 1 januari 2025 kan verdwijnen, nu de daaraan gekoppelde belofte van bijna gratis kinderopvang pas twee jaar later kan worden ingelost. Maar hoe het in de tussentijd verder moet, daarover verschillen de meningen.