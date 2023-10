Gedeputeerde in Friesland Friso Douwstra wil graag positief blijven na het klimaatrapport van het KNMI. Hoewel hij zich ook zorgen maakt, zegt hij te schrikken dat mensen depressief worden van zorgen over het klimaat. „We kunnen zeker in 2070 nog in Friesland wonen, maar misschien wel op een andere manier.”