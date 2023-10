Kamer houdt adem in voor ‘ravijnjaar 2026’ voor gemeenten

Politieke partijen vrezen voor een financiële ramp voor gemeenten in 2026, door velen een ‘ravijnjaar’ genoemd. Dan belanden gemeenten namelijk tussen het oude financiële systeem, dat in 2025 afloopt, en het nieuwe dat per 2027 van kracht wordt. Zij lopen hier gezamenlijk ruim 3 miljard euro door mis, waardoor hun begrotingen onder grote druk komen te staan. Gemeenten zijn onder meer verantwoordelijk voor jeugdzorg, woningbouw en armoedebeleid.