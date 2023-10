Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) verwacht dat in 2030 per jaar ongeveer 5600 vluchten van en naar dertien Europese steden vervangen kunnen worden door de trein. In 2040 zou het volgens het kennisinstituut om 11.000 vluchten gaan. Vanaf Schiphol gaan nu rechtstreekse vluchten naar deze steden, die allemaal niet verder dan 800 kilometer van Amsterdam vandaan liggen.