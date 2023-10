Koning mag subsidie voor beheer Kroondomein behouden

De subsidie die koning Willem-Alexander van 2016 tot 2021 heeft gekregen voor het beheer van Kroondomein Het Loo is rechtmatig. De koning kreeg een recreatietoeslag voor het deel van het natuurgebied dat het hele jaar geopend is voor het publiek. Voor het deel van het gebied dat jaarlijks drie maanden gesloten wordt is die toeslag niet verstrekt en daar hoefde de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dan ook geen openstellingsverplichting voor op te leggen, zo heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) dinsdag besloten in een zaak die was aangespannen door Stichting De Faunabescherming.