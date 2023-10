De berging van een Britse bommenwerper van het type Lancaster uit het IJsselmeer is afgerond. Tot op de laatste dag van de berging zijn er volgens een woordvoerder van de gemeente Súdwest-Fryslân stoffelijke resten gevonden. Onderzoek door de Bergings- en Identificatiedienst van Defensie moet uitwijzen of het de resten zijn van de drie bemanningsleden die sinds het neerstorten van het toestel in 1943 als vermist te boek staan.