De onlangs gestopte gedeputeerde van de provincie Flevoland Jurie van den Berg (BBB) zegt dat hij uiteindelijk is opgestapt om de coalitie te beschermen. In een gesprek met het lokale radiostation Urk FM zei de voormalig bestuurder dat de coalitie van BBB, VVD, PVV, SGP en ChristenUnie in gevaar was gekomen als op 18 oktober tijdens een extra vergadering over zijn functioneren was gestemd voor een motie van wantrouwen.