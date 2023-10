De webshop van de failliete elektronicaketen BCC is vanaf maandag gesloten, melden curatoren Joris Lensink en Thijs Hekman in een verklaring. Een product online bestellen is niet meer mogelijk. De fysieke winkels van BCC die nog wel open zijn, houden vanaf maandag een faillissementsuitverkoop met producten tegen „sterk gereduceerde prijzen”, aldus de curatoren.