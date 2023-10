De verdachte die zaterdag is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 75-jarige vrouw uit Halsteren is een cliënt van GGZ-instelling Westelijk Noord-Brabant. Het slachtoffer werd woensdag dood aangetroffen in het bosgebied ’t Wasven in de Brabantse plaats, nabij het psychiatrisch centrum.