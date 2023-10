In de omgeving van Moerkapelle (Zuid-Holland) zijn de afgelopen dagen tientallen happende en dode vissen aangetroffen, meldt het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. De vissen hebben waarschijnlijk last van vervuild water, afkomstig van het pand in Moerkapelle waar in de nacht van donderdag op vrijdag brand uitbrak.