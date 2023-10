Vanwege grote drukte in het azc in Ter Apel hebben afgelopen week meerdere mensen op een matras of stoel geslapen in de wachtruimte van de IND. De ruimte is „ingezet om alle asielzoekers een plek te geven. Er was niet direct voor iedereen een bed beschikbaar”, zo meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zaterdag. Er zijn „dringend extra opvangplekken nodig”, aldus de dienst op de website.