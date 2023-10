De 24-jarige man die woensdagavond gewond raakte bij een dodelijk steekincident in Zutphen (Gelderland), is aangehouden als verdachte. Dat meldt de politie zaterdag. Een 21-jarige man overleed door het steekincident. De verdachte werd eerst gewond naar het ziekenhuis gebracht en is later aangehouden. Hij „zit voorlopig vast”, aldus de politie.