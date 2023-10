De bouw van 111 flexwoningen voor Oekraïense vluchtelingen in de gemeente Goeree-Overflakkee kan worden hervat. De bouw was vorige maand stilgelegd door een uitspraak van de voorzieningenrechter die de verleende vergunning had geschorst. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft nu een zogeheten verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor een nieuwe, aangepaste omgevingsvergunning.