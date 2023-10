Het gaat goed met de populatie eikelmuizen op de Bemelerberg in Zuid-Limburg. De groep muizen, die deels gefokt is in dierenpark GaiaZoo in Kerkrade, breidt zich elk jaar uit. GaiaZoo gaat nu ook fokken met eikelmuizen uit het Zuid-Limburgse Savelsbos waarmee het helemaal niet goed gaat, aldus de Zoogdiervereniging. De wilde eikelmuis is een inheemse soort, die geldt als ernstig bedreigd.