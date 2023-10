De Statenfracties in Zeeland willen van het dagelijks provinciebestuur opheldering over de afspraken die zijn gemaakt met waterwegbeheerder Vlaamse Waterweg en andere betrokken partijen over de aangelegde panoramaheuvel in de Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen. Afgelopen zomer was door waarnemingen aan het licht gekomen dat de heuvel ongeveer tien meter lager is dan gepland.