Rechter: waterkanon mag ingezet worden bij blokkade op de A12

De inzet van waterkanonnen bij blokkades van Extinction Rebellion (XR) op de A12 wordt niet ingeperkt, zo heeft de rechtbank in Den Haag vrijdag bepaald. Het is een bevoegdheid van de burgemeester om het gebruik van een waterkanon toe te staan. Alleen als het vooraf zeker is dat waterkanonnen onrechtmatig worden ingezet zou er van tevoren ingegrepen kunnen worden op deze bevoegdheid. XR wilde met een kort geding ervoor zorgen dat de inzet van waterkanonnen bij blokkades van de A12 verboden of ingeperkt zou worden.