Jetten: langer openblijven kerncentrale wordt grondig getoetst

Nadat het kabinet de wet heeft aangepast om de kernreactor in Borssele langer open te laten blijven, zal de exploitant van de centrale gewoon een vergunning moeten aanvragen bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). Dat zegt demissionair energieminister Rob Jetten (D66) na kritiek van een commissie die milieueffecten onderzoekt. De ANVS zal „grondig toetsen of voldoende is aangetoond” dat de centrale daadwerkelijk veilig langer kan openblijven.