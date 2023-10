De personen die zijn veroordeeld omdat zij volgens de rechtbank in Den Haag een rol speelden in de drugs- en witwasorganisatie van Piet S., moeten onmiddellijk de cel in. Dit maakte de rechtbank duidelijk, toen straffen variërend van zes maanden tot twaalf jaar werden uitgedeeld aan hen. Overigens leek een enkeling daarop voorbereid, gezien hij een weekendtas had meegenomen.