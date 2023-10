Gündoğan mag getuigen horen in zaak tegen Volt

Tweede Kamerlid Nilüfer Gündoğan mag vier getuigen horen in de rechtszaak tussen haar en Volt, de politieke partij waar ze vorig jaar uit is gezet. Het gaat om mensen van Volt en medewerkers van het bureau dat onderzoek deed naar de vermeende misdragingen van Gündoğan. Ze had de rechtbank Amsterdam afgelopen augustus om deze getuigen gevraagd, omdat zij volgens haar licht kunnen schijnen over de gang van zaken van het conflict. Wanneer het verhoor gaat plaatsvinden, is volgens haar advocaten Geert-Jan Knoops en Carry Knoops nog niet bekend.