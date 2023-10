Weer stapt een lid van JA21 over naar BBB. In het Hoogheemraadschap van Delfland heeft Leendert Verheij besloten om aan te sluiten bij de fractie van BBB, die daardoor nu uit vijf personen bestaat en zo de grootste partij in Delfland is geworden. Verheij was de enige vertegenwoordiger van JA21 in het algemeen bestuur van Delfland.