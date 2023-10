Het basisonderwijs heeft vorig jaar opnieuw geld overgehouden, zegt sectorvereniging PO-Raad. „In 2022 hebben de schoolorganisaties in het primair onderwijs in totaal 284 miljoen euro minder uitgegeven dan er binnenkwam, terwijl er een tekort van 323 miljoen euro was begroot”, becijferde de organisatie.