Onduidelijk of kerncentrale Borssele veilig langer kan openblijven

Het kabinet laat dusdanig veel vragen onbeantwoord over de manier waarop het tot een besluit wil komen om de kerncentrale in Borssele langer open te laten blijven, dat het „zelfs op hoofdlijnen niet mogelijk” is te onderbouwen dat dit veilig kan. Dat schrijft de Commissie voor de milieueffectrapportage in een advies aan staatssecretaris Vivianne Heijnen (Milieu). Het kabinet had zelf om zo’n rapport gevraagd, maar is nog te onduidelijk over de besluitvorming om hier een goed advies over te krijgen.