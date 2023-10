Nico Hendrickx wint Huygensprijs om vernieuwend kwantumonderzoek

Natuurkundige Nico Hendrickx is dit jaar de winnaar van de Christiaan Huygens wetenschapsprijs. Hij heeft de prestigieuze onderscheiding gekregen voor baanbrekend werk op het gebied van kwantumtechnologie. De wetenschapper deed diverse belangrijke ontdekkingen die van belang zijn voor de verdere ontwikkeling van kwantumcomputers. Hendrickx is bovendien de grondlegger van een heel nieuw onderzoeksveld, dat focust op de toepassing van het materiaal germanium in kwantumtechnologie.