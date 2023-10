Aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) om stallen brandveiliger te maken zijn grotendeels nog niet opgevolgd, signaleert de OVV woensdag. In een rapport in maart 2021 liet de OVV weten hoe stalbranden vaker voorkomen kunnen worden. Ten opzichte van 2020 is het aantal stalbranden wel afgenomen, maar er zijn juist meer dieren omgekomen.