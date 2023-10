Nijmegen verlengt de crisisnoodopvang op sportpark Winkelsteeg in de stad met vier maanden tot 1 maart 2024. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) had gevraagd om een verlenging met zes maanden, maar dat kan volgens de gemeente niet omdat er op het terrein van de crisisnoodopvang gebouwd gaat worden. In het voorjaar moet het noodzakelijke archeologische onderzoek op de locatie echt beginnen, zegt de gemeente.