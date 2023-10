Op de klimaattop in Dubai is dit jaar voor het eerst een paviljoen van de Organisatie van olie-exporterende landen (OPEC) te vinden. Secretaris-generaal Haitham al-Ghais van de OPEC zei dinsdag op een bijeenkomst dat hij ook hoopt dat „alle stemmen” aan tafel zitten bij de COP28 in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE).