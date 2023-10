Oud-kopstuk Hells Angels Haarlem moet celstraf volledig uitzitten

De rechtbank in Alkmaar heeft dinsdag een streep getrokken door de voorwaardelijke invrijheidstelling van voormalig Hells Angels-kopstuk Lysander de R. De vroegere president van de Haarlemse chapter van de inmiddels verboden motorclub moet de gevangenisstraf van negen jaar, die hij kreeg opgelegd vanwege ernstige misdragingen, in gevangenschap helemaal uitzitten, zo bepaalde de rechtbank. De beslissing was in lijn met de eis van het Openbaar Ministerie (OM) twee weken geleden.