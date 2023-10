Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) neemt vanaf dinsdag weer praktijkexamens en toetsen af in Enschede. De locatie was sinds donderdag dicht vanwege „aanhoudende incidenten en bedreigingen door een oud-rijschoolhouder en zijn compagnon”. Na overleg met de gemeente, politie en het OM over de situatie rond het examencentrum is besloten tot heropening.