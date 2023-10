Essay psychiater Ewoud de Jong: Unieke tonen in gebrokenheid

De geestelijke gezondheidszorg staat de laatste tijd in de schijnwerpers. We horen over wachtlijsten die tot een jaar of langer kunnen oplopen. We lezen in de kranten dat een op de vier kinderen opgroeit met een ouder lijdend aan een psychische stoornis. Daar komt nog bij dat het aantal jongeren met psychische problemen sinds de corona-epidemie niet is afgenomen, integendeel zelfs. Kortom, de psychische problematiek onder de Nederlandse bevolking neemt toe en de ggz kraakt vanwege tekortschietende capaciteit.