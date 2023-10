Marion Zeeman: Schaam je niet voor je depressie, je bent niet alleen

Het zal gaan over de lange, lange wachtlijsten binnen de ggz, over een trauma waar nauwelijks woorden voor zijn, over hoop die telkens opvlamt en weer dooft. Maar wie er ook gespannen is, Zivah niet. Zodra moeder Anita Zeeman de voordeur opendoet, komt de hond aanhuppelen voor een onstuimige begroeting. Zivah is een golden doodle van acht maanden met een paars sjaaltje om haar nek. Zivah brengt me naar Marion, die afwachtend in de kamer staat.