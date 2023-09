Hoe logischer je gaat redeneren, hoe onlogischer het passend onderwijs- en jeugdzorgbeleid wordt. Dat is het harde oordeel van Sharon Stellaard, na jarenlang onderzoek én werkervaring in de jeugdzorg. „We sturen op de automatische piloot, terwijl we de verkeerde kant oprijden. De bestemming raakt steeds verder uit zicht.”