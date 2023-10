Een man uit Amstelveen die vorig jaar september op een bedrijventerrein in Medemblik een 54-jarige Kroaat met een busje zou hebben doodgereden, vreesde de bewuste nacht naar eigen zeggen voor zijn leven. Dat bleek maandag tijdens een inleidende zitting in zijn strafzaak bij de rechtbank in Alkmaar. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem ervan het slachtoffer met opzet te hebben doodgereden.